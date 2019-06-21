موعد مباراة مصر وزيمبابوى والقنوات الناقلة

يدخل منتخب مصر بقيادة المكسيكى خافير أجيرى، فى العاشرة مساء اليوم الجمعة 21 / 6 / 2019، مباراة مهمة أمام زيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضى للقناة.



وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل أمم افريقيا أمام تنزانيا وغينيا باستاد برج العرب، وفاز بهما بنتيجة 1-0، و3-1، على التوالى، وأشرك أجيرى جميع اللاعبين فى المباراتين، للوقوف على مستواهم كما حسم بناء عليهما التشكيل الأساسى الذى سيشارك فى بطولة أمم افريقيا، كما وضع الجهاز الفنى يده على نقاط القوة والضعف فى الفريق.



وعقد أجيرى ومعاونوه أكثر من جلسة مع اللاعبين لتهيئتهم نفسيا لبطولة أمم افريقيا، وتحفيزهم على الفوز باللقب، لاسيما وأن هناك عدد كبير من اللاعبين يشاركون فى الكان لأول مرة، بجانب تخفيف الضغوط على باقى اللاعبين حتى لا يتأثرون بمطالب الجماهير بضرورة الفوز وانتزاع اللقب.