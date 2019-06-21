اليوم.. ورشة حكى بعنوان "صديقى" بمكتبة البلسم

تُنظم مكتبة ودار البلسم لنشر كتب الأطفال، ورشة حكي تحت عنوان "صديقي" من تأليف سمر محفوظ براج، ورسومات وتصميم مني يقظان، ويليها نشاط فني، وذلك في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.



صديقي أحبه، لا يهمني شكله، لا يهمني غناه أم فقره، فهو صديقي وأنا اخترته. هذا ما تؤكده لنا هذه القصة عن الصداقة والمحبة وتقبل الآخر. وهو ما تحالو الورشة مناقشته وعرضه للأطفال.



يشار إلي أن المكتبة تابعة لدار البلسم للنشر والتوزيع٬ متخصصة فى كتب الأطفال والشباب الصغار.



اللغة العربية هى اللغة الأولى فى دائرة إهتمام الدار ثم الانجليزية والفرنسية والألمانية. كما تهتم بالكتب المتخصصة فى تربية الأطفال وعلم النفس وكتب خاصة بالمعلم وكتب مساعدة للتعليم وفى مجالات عديدة أخرى. وأيضًا اهتمام خاص بالمحتوى والمستوى الفنى للكتاب المقدم للطفل.