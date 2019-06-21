عمدة فينسيا يدعو اليونسكو لوضع المدينة على قائمة التراث العالمى

دعا عمدة مدينة فينسيا الإيطالية لويجي برونيارو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إلى وضع المدينة على القائمة السوداء للتراث العالمي، فيما انتقد وزير النقل الإيطالي لرفضه تأييد خطة لتحويل مسار السفن السياحية من قناة جيوديكا المزدحمة.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الإحباط بدأ يخيم على برونيارو منذ اصطدمت سفينة ضخمة بقارب سياحي في القناة مطلع يونيو الجاري، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.



وقال عمدة المدينة "سنكتب لليونسكو نطلب منها وضع المدينة على القائمة السوداء، فينسيا في خطر ونحن نشعر بالخطر".



وأضاف: إن المدينة لا تثق في الحكومة، وشعرت بخيبة أمل خاصة من وزير النقل الذي يرفض خطة سابقة بغلق القناة أمام السفن السياحية.