البرتغال تشهد أكبر زيادة فى أسعار المنازل بين دول الاتحاد الأوروبى

أفادت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بأن البرتغال كانت أعلى الدول الأوروبية ارتفاعا في أسعار المساكن عام 2018، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام السابق، أي أكثر من ضعف المتوسط بدول الاتحاد الأوروبي.



ووفقا للبيانات بلغ متوسط ارتفاع أسعار المساكن في دول الاتحاد الأوروبي 4.4% عام 2018، في حين كان متوسط الزيادة في منطقة اليورو 4.3%.



وأظهرت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز)، أنه بعد البرتغال، التي قادت الزيادات في العام الماضي، في هذا المؤشر، جاءت أيرلندا ولاتفيا والمجر، وفي الاتجاه المعاكس، سجل أكبر انخفاض في مؤشر أسعار المنازل في العام الماضي في السويد وإيطاليا.