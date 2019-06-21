إندونيسيا تستعين بفرق "بوب" كورية فى حملة لإنقاذ غاباتها

ذكرت وزيرة البيئة والغابات في إندونيسيا سيتي نوربايا بكر، أن بلادها طلبت من حكومة كوريا الجنوبية الاستعانة بنجوم البوب الكوري للقيام بحملة لإنقاذ الغابات الإندونيسية.



جاء هذا خلال اجتماع ثنائي، في مدينة إنشيون بكوريا الجنوبية، بين الوزيرة الإندونيسية ونظيرها الكوري الجنوبي كيم جاي- هيون، على هامش أسبوع الغابات لدول آسيا الباسفيك، الذي عقد هذا الأسبوع في المدينة الساحلية.



وأعربت الوزيرة الإندونيسية عن أملها في أنه من خلال مشاركة نجوم البوب الكوري، ستجذب هذه القضية اهتمام المزيد من الشباب على أن يتعاون المشاهير من كلا البلدين في الحملة، منوهة بالعديد من المشاهير الإندونيسيين الذين شاركوا في حملات من هذا القبيل.



وأشارت صحيفة (جاكرتا بوست) إلى أن الوزير الكوري رحب بالاقتراح ووعد بمناقشته مع السفارة الكورية في جاكرتا.