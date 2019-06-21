علماء إسكتلنديون يدربون حيوان الفقمة على أغنية فيلم "حرب الكواكب"

قال علماء إسكتلنديون إنهم دربوا حيوان الفقمة على غناء نغمات شهيرة مثل أغنية فيلم حرب الكواكب وأغنية الأطفال (نجمة صغيرة متلألئة).



وأضاف الباحثون، في المعهد الإسكتلندي للمحيطات بجامعة سانت أندروز، أنهم دربوا الفقمة على تقليد أصوات خارج أصواتهم الطبيعية، فمثلا الفقمة "زولا" أظهرت قدرة جيدة بشكل خاص في تقليد الألحان وتتقن أغنية جون ويليامز من فيلم حرب الكواكب وأغنية رياض الأطفال "الجد ماكدونالد لديه مزرعة"، وأيضا اللحن الشهير (نجمة صغيرة متلألئة).



وأشار العلماء، وفقا لصحيفة (تليجراف) البريطانية، إلى أن اثنين من الفقمة تعلما حروف النطق لدى الإنسان مثل "ها" و"أو" و"آه" وهما يتقناها بدقة إلى حد كبير.