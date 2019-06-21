دراسة: عدم انتظام ضربات القلب قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف

خلصت دراسة طبية كبيرة إلى أن الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف حتى بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالسكتة الدماغية، وإن كان عقاقير السيولة تساعد في تقليل خطر الإصابة.



ويعتبر الرجفان الأذيني الشكل الأكثر شيوعا لعدم انتظام ضربات القلب، حيث يصيب ما بين 2،7 إلى 6،1 مليون من البالغين في الولايات المتحدة.



وفحص الدكتور بيونجي جونج، أستاذ أمراض القلب والطب الباطني في كلية الطب بجامعة سول في كوريا الجنوبية، أكثر من 262 ألفا من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين لم يصابوا بالرجفان الأذيني أو الخرف.



وخلال فترة الدراسة، طور 10435 مشاركا حالات رجفان أذيني، ومن بين هؤلاء أصيب 24.4% بالخرف.



وقال الباحثون:"وجدنا أن الأشخاص الذين أصيبوا بالرجفان الأذيني زاد لديهم خطر الإصابة بنسبة 50% بالخرف، كما وجدنا أيضًا أن الرجفان الأذيني زاد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 30%".