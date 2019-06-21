تطوير نظام دوائى لتوصيل الكركم لوقف نمو الخلايا السرطانية

تمكن فريق من الباحثين في جامعة واشنطن من تطوير نظام لتوصيل الأدوية باستخدام "الكركمين"، المكون الرئيسي في الكركم، الذي يحول دون نجاح خلايا سرطان العظام مع تعزيز نمو خلايا العظام الصحية.



ويمكن أن يؤدي النظام الجديد إلى العمل على علاجات أفضل بعد العملية الجراحية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، وهو السبب الثاني الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان عند الأطفال.



وأوضح الباحثون أنه غالبًا ما يتم علاج المرضى الصغار المصابين بسرطان العظام بجرعات عالية من العلاج الكيميائي قبل وبعد الجراحة، والتي يكون للعديد منها آثار جانبية ضارة.



ويرغب الباحثون في تطوير خيارات علاج ألطف، خاصة بعد الجراحة عندما يحاول المرضى الشفاء من تلف العظام في نفس الوقت الذي يتناولون فيه أدوية قاسية لقمع نمو الورم.



ويستخدم الكركم في الطهي وكدواء في البلدان الآسيوية، وقد تبين أن "الكركمين" لديه قدرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وبناء العظام.



وقال الباحثون، إن الجزئيات الحيوية الطبيعية المستمدة من هذه المنتجات النباتية غير مكلفة وتعد بديلًا أكثر أمنًا للعقاقير الاصطناعية، مشيرين إلى أن هذه الدراسة تقدم حقبة جديدة بالكامل، حيث تقترن تقنية الطباعة الثلاثية بالأبعاد الحديثة بالاستخدام الآمن والفعال للطب البديل، والذي قد يوفر أداة أفضل لهندسة أنسجة العظام.