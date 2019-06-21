القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:48 ص

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض فى
أ ش أ
dostor.org/2679778

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 36
دمنهور 23 34
الإسكندرية 23 30
بلطيم 24 30
مطروح 20 30
السلوم 19 32
سيوة 24 36
بورسعيد 23 30
دمياط 24 29
الزقازيق 25 38
الإسماعيلية 23 36
السويس 26 37
العريش 21 32
رفح 21 32
رأس سدر 26 38
نخل 18 35
نويبع 27 38
طابا 26 36
كاترين 16 33
الطور 27 38
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 29 40
الفيوم 24 38
بنى سويف 24 38
المنيا 24 39
أسيوط 25 39
سوهاج 26 42
قنا 26 45
الأقصر 29 45
أسوان 30 46
أبوسمبل 27 46
الوادى الجديد 26 45
شلاتين 29 42
ابو رماد 27 42
حلايب 27 37
رأس حدربة 27 37


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 47
المدينة 29 44
الرياض 25 40
المنامة 32 39
أبوظبى 32 39
الدوحة 32 42
الكويت 30 44
دمشق 15 34
بيروت 24 28
عمان 16 32
القدس 18 29
غزة 22 29
بغداد 26 40
مسقط 30 35
صنعاء 17 29
الخرطوم 29 42
طرابلس 23 33
تونس 23 38
الجزائر 18 24
الرباط 14 23
نواكشوط 24 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 14 27
إسطنبول 22 29
إسلام اباد 26 34
نيودلهى 28 40
جاكرتا 22 32
بكين 23 32
كوالالمبور 24 31
طوكيو 19 26
أثينا 20 30
روما 18 30
باريس 11 22
مدريد 16 29
برلين 17 24
لندن 12 19
مونتريال 14 20
موسكو 20 30
نيويورك 17 25
واشنطن 20 30

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