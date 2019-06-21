خروج أوساكا من برمنجهام يمنح بارتى الفرصة لصدارة التصنيف العالمى

ربما تصبح آشلي بارتي بطلة فرنسا المفتوحة للتنس، أول استرالية تتصدر التصنيف العالمي للسيدات في أكثر من 40 عامًا لو فازت بلقب بطولة برمنجهام بعد خروج نعومي أوساكا من الدور الثاني.



وكانت أوساكا، التي تصدرت التصنيف العالمي عقب فوزها بلقب استراليا المفتوحة، بحاجة إلى بلوغ النهائي في برمنجهام من أجل ضمان الحفاظ على مركزها أمام بارتي لكنها خسرت أمام القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا بنتيجة "6-2"، و"6-3".



وتغلبت بارتي بسهولة على الأمريكية جينيفر برادي بنتيجة "6-3"، و"6-1" لتبلغ دور الثمانية، وستتصدر التصنيف العالمي لو حصدت اللقب.



وأبلغت اللاعبة البالغ عمرها 23 عامًا الصحفيين:"الحظ يقف بجانبي هذه الأيام، وأعتقد عندما تتاح هذه الفرص يجب استغلالها".



وأضافت "أشعر أنني أعلم جيدًا كيف أريد اللعب في هذه المباريات، والأمر يتعلق بنزول أرض الملعب، وتقديم أفضل أداء".



وكانت إيفون جولاجونج كاولي هي آخر استرالية تتصدر التصنيف العالمي في 1976، ولو أرادت باتي السير على خطى مواطنتها سيكون عليها أولًا التغلب على فينوس وليامز، الفائزة بلقب ويمبلدون خمس مرات، في دور الثمانية، اليوم الجمعة.