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الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:42 ص

ماكرون يدعو طهران وواشنطن إلى ضبط النفس وخفض التصعيد العسكرى

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات
dostor.org/2679772

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طهران وواشنطن على خفض التصعيد العسكري وضبط النفس بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.

وقال ماكرون للصحفيين: "إنني أحث جميع الأطراف على الهدوء وضبط النفس في هذه الفترة، أعتقد أن التصعيد، خاصة العسكري، لن يعود على أحد بشيء. سنبذل قصارى جهدنا لتهدئة الوضع".

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس ستعمل على بقاء إيران ضمن الاتفاق النووي المبرم معها.

وقال بهذا الصدد: "هناك معاهدة موقعة في عام 2015، وهي غير كافية، لكنها جيدة. منذ البداية تؤيد فرنسا إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة الحفاظ على المعاهدة".

وأضاف: "آسف على التصريحات التي صدرت في بداية الأسبوع من قبل إيران. وأؤكد أن فرنسا ستفعل كل شيء لإبقاء إيران ضمن الاتفاق النووي ولن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يشكل خطرا على الأمن الجماعي ويعيدنا إلى ما مضى".

جدير بالذكر أن التوتر تصاعد في منطقة الخليج يوم أمس، بعد إعلان طهران أن دفاعها الجوي، أسقط طائرة أمريكية دون طيار، بعد انتهاكها للمجال الجوي الإيراني.

من جانبه، نفى البنتاجون الرواية الإيرانية، وزعم أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذة الحدود الإيرانية.

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