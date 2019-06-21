أمريكا تؤيد خطة كوريا الجنوبية لتقديم الأرز إلى جارتها الشمالية

أفادت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية اليوم الجمعة بأن وزارة الخارجية الأمريكية ليس لديها أي خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية إلا أنها تؤيد خطة الحكومة الكورية الجنوبية لتقديم الأرز للشمال.



قالت وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال من إذاعة آسيا الحرة عما إذا كانت الوزارة تخطط لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الكورية الشمالية لتقديم 5 أطنان من الأرز لكوريا الشمالية، إن الحكومة الأمريكية ليس لديها أي خطة لتقديم المساعدات الإنسانية المباشرة لكوريا الشمالية في هذا الوقت.



وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تأييده لخطة كوريا الجنوبية لتقديم المساعدات الغذائية لجارتها الشمالية خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في يوم 7 مايو الماضي.



وكان الرئيس ترامب قد قال في محادثاته الهاتفية مع الرئيس مون، إن تقديم كوريا الجنوبية للمساعدات الغذائية الإنسانية لكوريا الشمالية يأتي في توقيت مناسب للغاية، وسيكون ذلك إجراءات إيجابية.



وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تركزان على التنسيق الوثيق من أجل الاستجابة الموحدة للقضية الكورية الشمالية.



وذكرت أنه من المهم توزيع المساعدات الغذائية إلى كوريين شماليين من ذوي الحاجة الماسة إليها، مؤكدة على أنها تثق بأن برنامج الأغذية العالمي سيراقب عن كثب توزيع الأغذية لمنع استخدامها لأغراض أخرى.