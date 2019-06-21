الصين تكشف قريبا عن قوائم سلبية جديدة للاستثمار الأجنبى

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الصين ستطرح قوائم سلبية مُعدّلة لدخول الاستثمار الأجنبي السوق بنهاية الشهر الجاري.



وقال قاو فنج، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إن القائمتين الجديدتين، واحدة لمناطق التجارة الحرة التجريبية والأخرى لبقية البلاد، ستُوسعان المجالات المُتاحة للاستثمار الخارجي.



وأضاف قاو أن أعمال المراجعة جارية الآن، فيما ستقوم الوزارة بمزيد من البحث في قضايا ذات الصلة وتوسيع الإصلاحات لخلق بيئة استثمارية أكثر عدلًا واستقرارًا وشفافية وقابلة للتنبؤ.



وتحدد القائمة السلبية لدخول الأسواق القطاعات والمجالات والأعمال خارج الحدود بالنسبة للمستثمرين. وتعد الصناعات والمجالات والأعمال غير المُدرجة في القائمة مفتوحةً للاستثمار لجميع اللاعبين في السوق.



وأعلنت الصين عن إصدارات نسخة 2018 من القوائم السلبية في ديسمبر الماضي.