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الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:14 ص

مون يجرى تعديلًا لمستشاريه للسياسات والشؤون الاقتصادية

مون يجرى تعديلًا
مون يجرى تعديلًا لمستشاريه للسياسات والشؤون الاقتصادية
وكالات
dostor.org/2679766

عين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن مستشاريه الجدد للسياسات والشؤون الاقتصادية اليوم الجمعة في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الكوري فيه تراجعا وسط سوق العمل المتباطئ.

وعين الرئيس مون "كيم سانج-جو، رئيس مفوضية التجارة العادلة مستشارا جديدا للسياسات ليحل محل كيم سو-هيون، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي، تشونج واديه.

وسيصبح النائب الأول لوزير المالية لي هو-سونج مستشارا رئاسيا للشؤون الاقتصادية ليحل محل يون جونج-وون.

ويبدو أن التعديلات تأتي لتشجيع التنسيق السياسي مع الوكالات الحكومية في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الكوري تراجعا لمواجهة الغموض مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وعمل المستشار الرئاسي للسياسات كيم سانج-جو، 56 عاما كأول رئيس لمفوضية التجارة العادلة تحت إدارة الرئيس مون.

وبدأ المستشار الرئاسي للشؤون الاقتصادية لي هو-سونغ، 53 عاما، حياته المهنية كموظف حكومي في وزارة المالية وعمل كمساعد رئاسي حول الوظائف خلال الفترة من 2017-2018.

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