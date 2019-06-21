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الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:08 ص

مقاطعة شرق الصين تشهد انخفاضًا مستمرًا فى عدد مدمنى المخدرات

مقاطعة شرق الصين
مقاطعة شرق الصين تشهد انخفاضًا مستمرًا فى عدد مدمنى المخدرات
وكالات
dostor.org/2679765

استمر عدد مدمني المخدرات في مقاطعة شاندونج بشرقي الصين في الانخفاض، بعد أول انخفاض تم تسجيله في عام 2017، وفقا لما ذكرت إدارة الأمن العام بالمقاطعة.

وتم تسجيل ما مجموعه 51 ألف مدمن مخدرات في شاندونج حتى منتصف يونيو، أي أقل بنسبة 16.4 في المائة عن عام 2017، عندما شهد عدد مدمني المخدرات انخفاضًا للمرة الأولى.

وقالت الإدارة إن مدمني المخدرات شكلوا حوالي 0.05 في المئة من اجمالي سكان المقاطعة.

كما انخفض عدد مدمني المخدرات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بشكل حاد إلى 82 من أكثر من 1000 في عام 2015، مما يظهر أن سوق استهلاك المخدرات في شاندونج آخذ في التناقص.

وضبطت الشرطة المحلية أكثر من 4700 قضية جنائية متعلقة بالمخدرات، واعتقلت أكثر من 5000 مشتبه بهم وصادرت أكثر من 800 كيلوجرام من المخدرات منذ عام 2018.

وتعمل شاندونج على تعزيز التثقيف في مجال مكافحة المخدرات في أكثر من 2000 مدرسة، و1200 موقع عام، كما افتتحت برنامجا إذاعيا كجزء من حركة محاربة المخدرات.

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