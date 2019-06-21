منطقة التبت تفتتح أول متحف فنى للمنحوتات الحجرية

افتتح متحف فن مخصص للمنحوتات الحجرية في مدينة شيجاتسي بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.



ويضم المتحف والذي يعد الأول من نوعه في التبت، أكثر من 60 عملا من أعمال النحت والحجارة الأصلية والمعاد انتاجها و30 مجسما، بالإضافة إلى أكثر من 20 منحوتة يدوية حجرية، تعرض شكل الفن في التبت من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر.



وقال كال وانج المسؤول بالمكتب الثقافي في شيجاتسي "في التبت ينتشر فن النحت على الحجر وله تاريخ طويل"، مضيفا "أن القيمة التاريخية والفنية والعلمية العظيمة لهذه الأعمال نحت الحجر الرائعة تمثل نافذة على الثقافة التقليدية والعرقية في التبت".



ويعد افتتاح المتحف تتويجا لسنوات من الجهود التي بذلها باحثون الفنون التبتية في مجال المسح والجمع والحفاظ على الأعمال الفنية للمنحوتات الحجرية.



وتابع كال وانج: "كانت معظم النقوش الحجرية في التبت محفورة على ألواح أو رواسب وعرضة للتلف والتآكل"، مضيفا "افتتحنا المتحف لرفع وعي الناس بشأن الحفاظ على المنحوتات الحجرية، على أمل الحفاظ على شكل الفن هذا على قيد الحياة".