كوريا الشمالية تشيد نصبا تذكاريا لإطلاق أول صاروخ باليستى لعام 2017

يبدو أن كوريا الشمالية تبني نصبًا تذكاريًا لإطلاق أول صاروخ باليستي متوسط المدى من طرازهواسونج-12 في مايو 2017، وفقا لما قاله مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي نقلًا عن صور للأقمار الصناعية.



وقال المركز، إن صور الأقمار الصناعية اعتبارا من 24 مايو تُظهر البناء المحتمل لنصب تذكاري في موقع الإطلاق في كوسونغ، شمال غرب كوريا الشمالية.



بدأ البناء بعد عام من إطلاق الصاروخ في يوم 14 مايو، ولكن تم تعليقه على مدار الأشهر السبعة الماضية لأسباب غير معروفة، وفقًا لما ذكره مركز الأبحاث.



وقال، إن صور هذا الشهر تشير إلى أن التعليق مستمر، مضيفًا أن النصب التذكاري المحتمل يبلغ ارتفاعه 27.5 مترا تقريبا، وفي أوسع نقطة عرضه 10 أمتار.



في وقت الإطلاق، زعمت كوريا الشمالية أنها نجحت في اختبار صاروخ باليستي جديد قادر على حمل "رأس حربي نووي كبير الحجم".



كما حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من أن البر الرئيسي للولايات المتحدة كان في مرمى الصاروخ.



وأشار المركز إلى أن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية القصيرة المدى في مايو تم من كوسونج.



وشرع النظام في بناء نصب تذكاري لإطلاق الصاروخ الباليستي هواسونج -14 العابر للقارات في يوليو 2017 وإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج -15 في نوفمبر 2017.