بدون بروجكتور.. سامسونج تكشف النقاب عن أكبر شاشة عرض للأفلام

كشفت شركة سامسونج للالكترونيات عن أكبر شاشة عرض للأفلام حجما في العالم والتي تعمل بدون جهاز بروجكتور في الولايات المتحدة الامريكية.



وفقا للقطاع الصناعي، أن شركة "ستار سينما جريل" التي تدير سلسلة من دور السينما على شكل مطعم في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت النقاب عن "أونيكس (Onyx)" شاشة عرض LED للافلام في دار السينما في ريتشموند بولاية تكساس الامريكية يوم الخميس.



وتم عرض فيلمي "علاء الدين "، و"توي ستوري 4" على شاشة أونيكس الضخمة التي يبلغ عرضها 14 مترا وطولها 7.2 أمتار.



وسبق أن كشفت الشركة عن شاشة أونيكس الضخمة في أبريل من العام الماضي في دار السينما "باسيفك سيتير وينيكا" في هوليوود، غير أن حجمها أصغر بعرض 10 أمتار وطولها 5.4 أمتار.



ويعتبر كشف النقاب عن شاشة أونكس بعرض 14 مترا المرة الرابعة بعد الصين وماليزيا والهند.



وبهذا، تستقبل شاشة "أونيكس" الضخمة التي تعمل بدون جهاز بروجكتور هواة الأفلام في 34 دارا للسينما في 16 دولة في العالم، بعد طرحها لاول مرة في دار سينما لوتيه في برج ورالد تاور في جامشيل في جنوب سيئول في يوليو عام 2017.



ويشار الى أن سينما LED هي تقنية تقدم الافلام بجودة عالية من الوضوح على شاشة عرض LED بدون جهاز بروجكتور.



ونالت شاشة أونيكس تقديرا لجودتها مع ادراج اسمها لقائمة جائزة التقنية الممتازة للعام تختارها جمعية خبراء هوليوود في الولايات المتحدة في العام الماضي.