كرايستشيرش النيوزيلندية تواصل استقبال المزيد من اللاجئين

جرى استقبال عائلتين لاجئتين في كرايستشيرش النيوزيلندية، اليوم (الجمعة)، حيث تواصل المدينة "تقليدها الفخور المتمثل في توفير بداية جديدة للعائلات التي أجبرت على الفرار من وطنها"، وفقا لمجلس المدينة.



وجرى توطين عائلتين من أريتيريا وأفغانستان في كرايستشيرش في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين، الذي أعادت كرايستشيرش الانضمام إليه العام الماضي بعد توقف دام ثماني سنوات بسبب الزلازل.



وستنضم العائلتان إلى 22 لاجئا آخرين من أريتيريا وأفغانستان وصلوا إلى كرايستشيرش في مارس، حيث من المتوقع قدوم المزيد من اللاجئين على مدار العام، حسبما جاء في بيان لمجلس المدينة.



وقالت عمدة المدينة ليان دالزيل، إن كرايستشيرش، أكبر مدن الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، سوف تستقبل حوالي 120 لاجئا سنويا عبر برنامج إعادة توطين اللاجئين، مضيفة أن المدينة تستعد لاستقبال المزيد من اللاجئين.



وتابعت أن "العائلتين اللتين تصلان اليوم تأتيان من مجتمعات تم تأسيسها بالفعل هنا، وبالتالي ستحصلان على الكثير من الدعم عند بدء حياتهما الجديدة، لكنني آمل أن تقف المدينة بأكملها وراءهما".



ولفتت "علينا مسؤولية التأكد من أن الجميع يشعرون بالترحيب هنا وبأنهم جزء من مدينتنا المتنوعة الغنية، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو من أين أتوا".



وأفادت "كمدينة نريد أن يشارك الأشخاص من جميع الخلفيات بنشاط في كل الجوانب التي نقوم بها".