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الجمعة 21/يونيو/2019 - 05:35 ص

سفارة الإمارات بالصين تستضيف العرض الأول فى آسيا لفيلم حول حماية الحيوانات

سفارة الإمارات بالصين
سفارة الإمارات بالصين
وكالات
dostor.org/2679756

استضافت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين العرض الأول في آسيا لفيلم وثائقي حول حماية الحيوانات البرية بالشراكة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين وهيئة بيئة أبو ظبي.

ويركز الفيلم الوثائقي "العودة إلى البرية" ومدته 30 دقيقة على الجهود المبذولة لإعادة توطين المها الإفريقي في بيئته الطبيعية. وشهد المشروع الأكبر المعني بالثدييات الذي قادته هيئة بيئة أبو ظبي في العالم مشاركة دولية واسعة.

وأكد الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين في كلمته قبيل العرض، على الحاجة الملحة لتعزيز حماية البيئة والحيوانات البرية في العالم، مشيرا إلى الدور البارز للإمارات والصين في هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد يان قوه هوا، نائب رئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، بجهود الإمارات في حماية البيئة، ودعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في بناء الحضارة الإيكولوجية.

حضر العرض وزير التعليم والتربية الإماراتي حسين ابراهيم الحمادي وأكثر من مائة شخص من الدبلوماسيين والمسؤولين والخبراء والطلاب من البلدين.

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