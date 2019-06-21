مقاطعة شاندونج تحدد 105 شركات قديمة عمرها أكثر 100 سنة

حددت مقاطعة شاندونج بشرقي الصين 105 شركات لها تاريخ يرجع إلى ما قبل أكثر من 100 سنة، وفقا مديرية التجارة بالمقاطعة.



وقال وانغ هونج بينج نائب رئيس مديرية التجارة إن الشركات، بما في ذلك شركة تسينجتاو للبيرة وشركة يويتانغ للخضروات المخللة، وحققت إيرادات إجمالية بلغت 42.2 مليار يوان (6.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2018.



ويوجد في شاندونج 346 مؤسسة ذات تاريخ عريق متوسط عمرها 96 عاما، مع بلوغ إجمالي الإيرادات 198.6 مليار يوان في عام 2018، وفقا لتقرير صادر عن مديرية التجارة بالمقاطعة ورابطة المؤسسات العريقة.



وأضاف وانغ "أن بعض الشركات مثل شركة تسينجتاو للبيرة تشتهر في داخل البلاد وخارجها على السواء".



وبدأت نصف الشركات العريقة المشهورة في المقاطعة في التواجد عبر منصات التجارة الإلكترونية.