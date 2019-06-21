هايتي تفوز 2- صفر على نيكاراجوا فى الكأس الذهبية

استفادت هايتي من تسديدتين غيرت اتجاهما في الشوط الأول ثم قدمت أداء دفاعيا قويا بعد الاستراحة لتفوز 2-صفر على نيكاراجوا في الكأس الذهبية لكرة القدم الليلة الماضية.



ورغم استحواذ نيكاراجوا على الكرة أغلب فترات المباراة افتتحت هايتي التسجيل في الدقيقة 22 عندما اصطدمت تسديدة ستيفن سابا بعيدة المدى بمدافع إلى شباك الحارس هنري مارادياجا.



وضاعفت هايتي من تقدمها 12 دقيقة بعد ذلك عندما حول مانويل روساس كرة بالخطأ داخل مرماه.



وتتصدر هايتي المجموعة الثانية بست نقاط قبل مباراة كوستاريكا، التي انتصرت على نيكاراجوا في أول مواجهة، ضد برمودا.



وتلعب هايتي ضد كوستاريكا في ختام مباريات المجموعة في نيوجيرزي يوم الاثنين.