نيكى يرتفع 0.12% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.



وزاد نيكي 0.12 في المئة ليصل إلى 21487.67 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المئة ليسجل 1559.19 نقطة.



وعلي صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 249. 17 نقطة، أو 0.94%، ليصل إلى 26753.17 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 02ر64 نقطة، أو 0.80 %، ليصل إلى 8051.34 نقطة.