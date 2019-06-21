بولسونارو يشارك فى أكبر تجمّع سنوى للإنجيليين بالبرازيل

شارك الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في ساوباولو في "المسيرة من أجل المسيح"، أكبر تجمّع سنوي للإنجيليين في البرازيل، حيث شكر رعايا الكنائس الإنجيلية على دورهم في إيصاله إلى سدّة الرئاسة.



وقال بولسونارو أمام مئات الآلاف من رعايا الكنائس الإنجيلية، "كنتم حاسمين من أجل تغيير مصير هذا الوطن الرائع، المسمّى البرازيل".



وبولسونارو هو أول رئيس يشارك خلال ولايته في هذه المسيرة التي جرى تنظيم النسخة الـ27 منها.



ويمثّل الإنجيليون في البرازيل حيث يعيش أكبر عدد من الكاثوليك في العالم، نحو ثلث السكان المقدّر عددهم بـ207 مليون. وشكّل هؤلاء كتلة ناخبة رئيسة لإيصال بولسونارو إلى رأس السلطة عام 2018.



وأضاف الرئيس البرازيلي أمام حشد كان يهتف بـ"الأسطورة" في إشارة إلى التمسية التي منحه إياها مناصروه خلال الحملة الانتخابية، "من الجيّد أن أكون بين أصدقائي، والأفضل أنّ هؤلاء الأصدقاء يحملون الله في قلبهم".



ودافع بولسونارو عن نظرته المحافظة للأسرة "التقليدية"، وقال إنّ "كل الناس يعرفون أنّ بلدنا يعاني من مشاكل أخلاقية ومعنوية واقتصادية. غير أننا ندرك بأننا نستطيع أن نمثّل نقطة التحوّل".



وبولسونارو كاثوليكي لكنّ زوجته ميشيل (36 عامًا) إنجيلية.