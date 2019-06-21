هندوراس تنشر عناصر من الجيش لمساعدة الشرطة فى استعادة الأمن

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو إرنانديز، الخميس، أنه سينشر عناصر من الجيش لمساعدة الشرطة في استعادة النظام، وذلك بعد أن قتل شخصان أثناء احتجاجات واسعة النطاق.



وقال إرنانديز: "من الواضح أن هناك علاقة بين أشخاص (يعملون) خارج مؤسسات الدولة، وأولئك الذين لهم أغراض سياسية ممن يرغبون في مهاجمة الاقتصاد الوطني ويتسببون أيضا في هذا الاضطراب".



وأعلن الرئيس عن نشر عناصر الجيش عقب اجتماع مع مجلس الدفاع والأمن، وهو أعلى جهاز يتعامل مع السياسات الأمنية والدفاعية.



ونشر إرنانديز تغريدة على موقع تويتر لاحقا قال فيها إن الجيش والشرطة سيضمنان الأمن "لضمان الحق في حرية الحركة وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وبالطبع حماية سلامة السكان".



وكان قد قتل شخصان وأصيب 19 شخصا في احتجاجات في تيجوكيجالبا، عاصمة هندوراس، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس.



وصل الضحايا الذين أصيب 17 منهم بطلقات نارية إلى مستشفى جامعي لتلقي العلاج بعد منتصف الليل.



وتوفى أحدهم 29 عاما بعد إصابته برصاصة في الرأس. وتوفى آخر يبلغ 38 عاما جراء إصابات ناتجة عن الطعن.



وذكرت صحيفة "ال هيرالدو" أن المتظاهرين نصبوا حواجز مشتعلة عند بعض الطرق في جنوب العاصمة تيجوكيجالبا وأعلنت بعض الجامعات والمدارس تعليق الدراسة.



جدير بالذكر أن هندوراس هي إحدى أفقر الدول في أمريكا الوسطى وأكثرها عنفا، المتحدة ومن ناحية أخرى، تشهد البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة.



وألغت الحكومة الإصلاحات التي قال المتظاهرون إنها سوف تؤدي إلى خصخصة قطاعي الصحة والتعليم ولكن المتظاهرين استمروا في المطالبة باستقالة إرنانديز.



وانضم جزء من قوة الشرطة التي تطالب بتأمين صحي وتأمين على الحياة أفضل، إلى الاحتجاجات من خلال القيام بإضراب الأسبوع الجاري.



كما أضرب سائقو الشاحنات ولكن الحكومة قالت يوم الخميس إنها توصلت لاتفاق معهم.



وذكرت الشرطة الأربعاء أن "سلسلة من أعمال التخريب وقعت في أجزاء عدة من الأراضي الوطنية، ما تسبب في خسائر اقتصادية واضرار للشركات".



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بحدوث أعمال نهب وسد للطرق وحرق لحواجزوكذلك نقص في الوقود في عدة مناطق وفاز إرنانديز بفترة ولاية ثانية في 2017 في انتخابات شابها مزاعم بالتلاعب.