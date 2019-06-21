جمهوريون بمجلس النواب الأمريكى يدعون إلى "رد محسوب" على إيران

قال عدد من كبار الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي إن على الولايات المتحدة أن ترد "ردا محسوبا" على إيران بعد أن اتهمتها واشنطن بإسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة ناقلتي نفط.



وقال كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز الأعضاء بالمجلس في بيان "هاجمت إيران ملكية أمريكية هجوما مباشرا فوق مياه دولية، وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".



وعلي صعيد آخر أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة.



ونشرت الولايات المتحدة الصورة لتعزز فرضية إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، بعد أن ادعت طهران أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني.