قادة الاتحاد الأوروبى يفشلون في الاتفاق على خليف لـ"يونكر"

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قمة جديدة في 30 يونيو الجاري بعد فشلهم في الاتفاق على خلف لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.



وقال توسك فجر الجمعة إثر المحادثات التي جرت في بروكسل على مدى ساعات عديدة وانتهت إلى الفشل، إنّ "المجلس الأوروبي أجرى مناقشة كاملة للترشيحات (...) لم تكن هناك أغلبية على أي مرشّح".



وأضاف "سنجتمع مرة أخرى في 30 يونيو."



ويتعيّن على المرشّح الذي سيخلف في الأول من نوفمبر اللوكسمبورجي جان-كلود يونكر أن يحصل على دعم 21 على الأقلّ من القادة الأوروبيين الـ28 وعلى غالبية 376 صوتًا على الأقلّ في البرلمان المؤلف من 751 نائبًا.