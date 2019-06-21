القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الجمعة 21/يونيو/2019 - 04:03 ص

ميركل: الافتقار للأغلبية بشأن مانفريد فيبر يفرض تحديات

ميركل: الافتقار للأغلبية
وكالات
dostor.org/2679743

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ساعة بمكرة من صباح اليوم الجمعة عن قلقها إزاء عدم وجود أغلبية صريحة بين قادة الاتحاد الأوروبي وكذلك في البرلمان الأوروبي، حيال مانفريد فيبر، مرشحها المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وأضافت ميركل عقب محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي: "هذ نتيجة تجعلنا عرضة لتحديثات، وهذا واضح بالطبع".

وتشدد ميركل على أهمية التوصل إلى اتفاق مع مشرعي الاتحاد الأوروبي حول حزمة "متوازنة" للتعيينات بالمناصب العليا، وقالت: "لا نريد أزمة مع البرلمان تحت أي ظرف".

جدير بالذكر أن أنجيلا ميركل سياسية ألمانية تشغل حاليا منصب المستشارة الألمانية وكانت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) مدة 18 سنة حتى 2018 وكانت أيضا عالمة أبحاث سابقة تحمل شهادة دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية، ثم دخلت ميركل السياسة في أعقاب ثورات 1989، وخدمت لفترة وجيزة كنائبة للمتحدث باسم أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في ألمانيا الشرقية برئاسة لوثر دي مايتسيره في عام 1990.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 3 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 4 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 5 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 5 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ اسبوع

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

التحالف العربى: استهداف قوارب مفخخة للحوثيين شمالى الحديدة

الانقسامات تدُب فى صفوف ميلشيات حكومة "الوفاق" الليبية

براتب 3 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

كلام نهائي.. منتخب زيمبابوي سيلعب مباراة الافتتاح أمام مصر

ads
ads
الأكثر قراءة

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

ألبومات الصور

بالصور.. نسمة محجوب تتألق فى ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى

انتهاء القافلة المائية "كل نقطة بتفرق" فى دمياط (صور)

قبل انطلاق الأمم الإفريقية بساعات.. استاد القاهرة يتزين لاستقبال مباراة الافتتاح

بالصور.. إقبال نيجري على جامعة المنيا بمتلقى التعليم العالي

رياضة

هايتي تفوز 2- صفر على نيكاراجوا فى الكأس الذهبية

أوروجواى يفلت من الكمين اليابانى بنقطة ويتصدر مجموعته فى كوبا أمريكا

اللجنة الأولمبية ترفع الحظر عن تقدم الهند لاستضافة منافسات رياضية

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

فيديو.. طرح الأغنية الرسمية لبطولة أمم إفريقيا 2019

لاعبو الكاميرون يعلنون الإضراب قبل بدء "أمم أفريقيا" بساعات

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

الكاميرونى نيانت حكمًا لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

ارتباك في واشنطن بشأن "الرد على إيران" بعد إسقاط الطائرة الأمريكية

"الأرصاد": طقس الجمعة حار في الدلتا والقاهرة.. شديد الحرارة جنوب الصعيد

الداخلية: قائمة "الممنوعات" لدخول مباريات كأس الأمم الأفريقية

السبت.. لجان "النواب" تناقش تشريعات مهمة أبرزها "قانون نقابة المحامين"

"رشاد": جولة السيسي الأوروبية عكست حجم إيمان المجتمع الدولي بأهمية مصر

كشكول

التعليم: إرسال امتحانات الأسبوع الثالث للثانوية للمحافظات الحدودية

دراسات الزقازيق تعيد النظر فى محاضر غش الطلاب بامتحانات الفصل الثانى

دراسات القرين: نتيجة نهاية العام خلال أسبوعين

دراسات بنى سويف تفتح باب الاشتراك لمنحة 5 الأف أزهري

عميد أصول الزقازيق يتابع الامتحانات المسائية بالكلية

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

روبرت مردوخ يتعافى بعد إصابته بالتهاب رئوى

شركات كورية جنوبية تتصدر مسح الجودة السنوى لمؤسسة "جى دى باور" الأمريكية

كلب "بولدج" مغرم بالأطفال.. فماذا فعل؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

نصائح للتعامل مع آلام أسفل الظهر بعد الحمل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎