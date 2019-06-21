توسك: لا أحد حصل على أغلبية من المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي إن لا أحد من المرشحين الرئيسيين لرئاسة المفوضية الأوروبية تمكن من الفوز بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وأشار توسك إلى أن هذا المأزق هو السبب في عقد قمة أخرى يوم 30 يونيو لاختيار من يشغل هذا المنصب وثلاثة مناصب أخرى.



وأوضح أن القادة اتفقوا على ضرورة أن تكون هناك حزمة تعكس تنوع الاتحاد الأوروبي.



جدير بالذكر أن دونالد توسك سياسي بولندي، ورئيس وزراء بولندا منذ عام 2007 حتى 2014، ورئيس المجلس الأوربي منذ ديسمبر 2014، وعين رسميا رئيسا للوزراء في 9 نوفمبر 2007 وتولى مهام منصبه في 16 نوفمبر وفازت حكومته في اقتراع على الثقة في مجلس النواب في 24 نوفمبر 2007.