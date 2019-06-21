أوروجواى يفلت من الكمين اليابانى بنقطة ويتصدر مجموعته فى كوبا أمريكا

أنقذ المدافع الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز منتخب بلاده من فخ الهزيمة أمام نظيره الياباني، وانتزع له تعادلا ثمينا للغاية 2 2 مساء (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل.



ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى أربع نقاط لينفرد بصدارة المجموعة مؤقتا فيما حصد المنتخب الياباني، الذي يشارك في البطولة بدعوة من اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول)، نقطته الأولى في المجموعة ليتقدم مؤقتا إلى المركز الثالث.



وتقدم المنتخب الياباني مرتين بهدفين سجلهما كوجي ميوشي في الدقيقتين 25 و59 وتعادل منتخب أوروجواي في المرتين بهدفين سجلهما لويس سواريز وخيمينيز في الدقيقتين 32 و66.



وبهذا، أصبح منتخب أوروجواي بحاجة للتعادل فقط في مباراته الأخيرة من مباريات المجموعة والتي يلتقي فيها منتخب تشيلي حامل اللقب ليتأهل إلى الدور الثاني (دور الثمانية) بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدور الأول.