اللجنة الأولمبية ترفع الحظر عن تقدم الهند لاستضافة منافسات رياضية

منحت اللجنة الأولمبية الدولية الموافقة للهند على التقدم لاستضافة منافسات رياضية كبيرة بعد رفع الحظر عقب منع رياضيين من باكستان من دخول البلاد من أجل المشاركة في منافسات.



وفي فبراير قررت اللجنة الأولمبية إيقاف جميع محاولات الهند لاستضافة منافسات رياضية بعد منع اثنين من الرياضيين الباكستانيين من المشاركة في بطولة في نيودلهي.



ورفضت الهند منح اثنين من الرماة تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة العالم بعدما تسبب هجوم لمجموعة متشددة تتخذ من باكستان مقرا عن مقتل 40 فردا من القوات الهندية شبه العسكرية في كشمير.



وأبلغ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية مؤتمرا صحفيا "حصلنا على تأكيدات من الحكومة الهندية بأنها ستحترم الميثاق الأولمبي وأنها ستوافق على دخول جميع الرياضيين الذين يريدون المشاركة في منافسات رياضية".



واتهمت الهند جارتها بالتقاعس عن شن حملة صارمة على الجماعات المتشددة المسؤولة عن هجمات كشمير ونفت باكستان ضلوعها في الأمر.



وقدمت اللجنة الأولمبية الهندية في العام الماضي خطة طموحة لتنظيم أولمبياد الشباب في 2026 وألعاب آسيا في 2030 وأولمبياد 2032 الصيفية لأول مرة.