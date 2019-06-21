هاموند: بريطانيا ستطلق ثانى إصدار لصكوك سيادية

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا ستطلق إصدارا ثانيا من الصكوك السيادية.



وأضاف هاموند في كلمة إلى ممثلي صناعة الخدمات المالية أن لندن تسعى لأن تصبح أهم سوق عالمية للخدمات المالية، بينما تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



وقال: "الليلة، يمكنني أن أعلن عن ثاني إصدار لصكوك سيادية للمملكة المتحدة".



وفي 2014، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات إسلامية عندما جمعت 200 مليون جنيه استرليني (254 مليون دولار) من صكوك مدتها خمس سنوات جذبت طلبات اكتتاب بلغت عشرة أضعاف المعروض.



وقال مسؤولون بالخزانة في السابق إن الحكومة البريطانية تخطط لإعادة إصدار تلك السندات عند استحقاقها في 2019.