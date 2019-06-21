روبرت مردوخ يتعافى بعد إصابته بالتهاب رئوى

قالت وكالات الأنباء والصحف العالمية إن قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ أصيب بالتهاب رئوي قبل نحو ثلاثة أسابيع لكنه يتعافى الآن.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" العالمية فإن مردوخ ذهب إلى مستشفى في لوس أنجليس حين أصيب بالمرض، لكن لم يتضح إن كان قد بقي فيها لتلقي العلاج.



جدير بالذكر أن روبرت مردوخ هو رجل أعمال أسترالي أمريكي يعتبر قطب من أقطاب التجارة والإعلام الدولي، وهو حائز على شارة المرتبة الأسترالية وأصبح المدير العام لشركة نيوز ليميتد News Limited "الأخبار المحدودة" في أستراليا، والتي ورثها عن والده، في عام 1952. وهو مؤسس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للإعلام الدولي نيوز كوربوريشن News.