شركات كورية جنوبية تتصدر مسح الجودة السنوى لمؤسسة "جى دى باور" الأمريكية

احتلت العلامات التجارية التابعة لمجموعة هيونداي موتور، بما فيها "هيونداي موتور" و"كيا موتورز" و"جينيسيس"، المراتب الثلاث الأولى في المسح السنوي لجودة السيارات لهيئة "جي دي باور" الأمريكية.



وقالت مجموعة هيونداي موتور إن علامتها التجارية المستقلة "جينيسيس" تصدرت "دراسة الجودة الأولية لعام 2019"(Initial Quality Study) للسنة الثانية على التوالي.



وحصلت "جينيسيس" على 63 نقطة في هذا العام وهذا يعني أن عدد الشكاوى المتعلقة بالجودة لكل 100 سيارة بلغ 63 شكوى، أقل بـ 5 نقاط مقارنة مع العام الماضي وبفارق كبير مع سيارة لينكولن التي جاءت في المركز الثاني بـ84 نقطة.



يذكر أن دراسة الجودة الأولية لهيئة "جي دي باور" انطلقت في عام 1987. وجرت دورتها الـ 33 في هذا العام على 32 علامة تجارية، منها 14 علامة تجارية فاخرة و18 علامة تجارية عامة، و257 سيارة.



وجاءت شركة كيا موتورز في المركز الأول من بين العلامات التجارية العامة، والمركز الثاني من بين جميع العلامات التجارية.



واحتلت شركة هيونداي موتور المرتبة الثانية من بين العلامات التجارية العامة، والمرتبة الثالثة من بين جميع العلامات التجارية.



وحصلت كيا موتورز على 70 نقطة، وهذا أفضل درجة حصدتها الشركة، لتحافظ على صدارتها من بين العلامات التجارية العامة للسنة الخامسة على التوالي.



وحصدت هيونداي موتور أيضا على أفضل تقييم لها (71 نقطة) في هذا العام.



وأدرجت جميع العلامات التجارية التابعة لمجموعة هيونداي موتور ضمن المراتب الثلاث الأوائل في الترتيب العام. وحصلت كل من 6 سيارات لها على جائزة أفضل جودة في الفئات المختلفة.