القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 03:26 ص

البنتاجون يفضح "كذب إيران".. وينشر دليل إسقاط الطائرة

البنتاجون يفضح كذب
وكالات
dostor.org/2679729

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة.

ونشرت الولايات المتحدة الصورة لتعزز فرضية إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، بعد أن ادعت طهران أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني.

من جانبه، أفاد جنرال أمريكي بأن طائرة الاستطلاع المسيّرة كانت على بعد حوالى 34 كلم من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطتها طهران بصاروخ أرض جو، فوق مضيق هرمز.

وقال الجنرال جوزف جواستيلا، الذي يقود القوات الجوية الأمريكية في المنطقة: "هذا الهجوم الخطير والتصعيدي هو هجوم غير مسؤول ووقع في منطقة ممرات جوية معروفة وربما شكل خطرا على حياة المدنيين الأبرياء".

ونشر البنتاجون رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خارطة مضيق هرمز، الذي تمر منه معظم شحنات النفط العالمي.

وأضاف جواستيلا أن الطائرة المسيرة، وهي النسخة التي يملكها سلاح البحرية من طائرة "جلوبال هوك"، التي تحلق على ارتفاعات شاهقة، كانت فوق مضيق هرمز عندما أصيبت وسقطت في المياه الدولية.

وصرح في مؤتمر عبر الفيديو مع المكتب الإعلامي في البنتاغون أنه "وقت اعتراضها، كانت الطائرة آر كيو-4 على ارتفاع شاهق، وعلى بعد حوالى 34 كلم من أقرب نقطة برية على الساحل الإيراني"

البنتاجون يفضح "كذب إيران".. وينشر دليل إسقاط الطائرة
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