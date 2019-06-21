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اقتصاد
الجمعة 21/يونيو/2019 - 02:46 ص

الذهب يسجل أعلى مستوى فى نحو 6 سنوات

الذهب يسجل أعلى مستوى
وكالات
dostor.org/2679709

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو ست سنوات، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة، بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو، وهو ما أثار هبوطا حادا في الدولار.

وبحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش، قفز السعر الفوري للذهب 2.2 في المئة إلى 1390.38 دولار للأوقية (الأونصة). وأثناء الجلسة لامست الأسعار 1392.84 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر 2013.

وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية على ارتفاع 3.6 في المئة عند 1396.90 دولار للأوقية.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وكان مجلس الاحتياطي أشار، يوم الأربعاء، إلى البدء في تخفيض اتسعر الفائدة في شهر يوليو على الأرجح، قائلا إنه مستعد لمكافحة تنامي المخاطر المحلية والعالمية في ضوء تصاعد توترات التجارة والمخاوف من تضخم ضعيف.

وتراجع الدولار 0.5 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة إلى 96.64،ليتجه صوب أكبر انخفاض له في يومين منذ فبراير 2018.

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