صفقة ريال مدريد الكبرى تقترب.. وبنزيمة يكشفها بصورة

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني صورة له على حسابه الرسمي بـ"إنستجرام" تجمعه بالنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، في الوقت الذي تثار فيه التكهنات بشأن رحيله عن النادي الباريسي.



وكتب النجم الفرنسي على الصورة: "الرقم 9 مع نيمار"، الأمر الذي أثار الجدل لما تسبب به النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية، مما جعل بعض جماهير ريال مدريد يشيرون بأن اللاعب سينضم لقلعة سانتياغو بيرنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وربطت تقارير في الأسابيع الماضية بين النجم البرازيلي وناديه السابق برشلونة، الذي يسعى لاستعادته من أجل إعادة القوة للفريق من جديد والقدرة على المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن النادي الكتالوني منذ عام 2015، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.



وفجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، مفاجأة، بالكشف عن عرض ضخم تقدم به نادي ريال مدريد إلى مسؤولي باريس سان جرمان، من أجل الحصول على خدمات نيمار خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان النادي الباريسي قد أعلن عبر رئيسه، ناصر الخليفي، أنه لن يقف في وجه أي لاعب يريد مغادرة النادي، كما أشارت تقارير إلى أن النادي الفرنسي يطلب 300 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.



يذكر أن باريس سان جرمان قد ضم اللاعب البرازيلي قبل موسمين بعد كسر عقده مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو.