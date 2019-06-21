رئيسة مجلس النواب الأمريكى تدعو لخفض التصعيد مع إيران

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الولايات المتحدة، إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.



وبحسب وكالة رويترز، قالت بيلوسي وهي أكبر ديمقراطية في الكونجرس في بيان الخميس "من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد".



وأضافت "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا".



هذا وأسقطت إيران في وقت سابق من الخميس طائرة عسكرية أمريكية مسيرة قالت "إنها كانت تحلق فوق إقليم جنوبي يطل على الخليج"، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع عسكري بينما تسعى واشنطن لعزل طهران بسبب أنشطتها النووية والإقليمية.



وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.