مفاوضات بين مسئولي ميلان وريال مدريد حول بعض الصفقات

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن اجتماعا مشتركا عقد بين مسؤولي ميلان وريال مدريد، للتفاوض حول بعض الصفقات.



ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ميلان سعى خلال الاجتماع، لتسريع المفاوضات بشأن ضم داني سيبايوس خلال الميركاتو الصيفي.



واستغل مسؤولو الميرنجي الاجتماع، للاستفسار عن وضع 3 لاعبين في صفوف الروسونيري وهم أليسيو رومانيولي وكريستوف بيونتيك وجيانلويجي دوناروما.



وأشار الموقع الإسباني إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم رومانيولي يأتي مع الرحيل المحتمل لثنائي الدفاع الملكي ناتشو فيرنانديز وخيسوس فاييخو.



أما بيونتيك، فسبق أن حاول ريال مدريد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، وقد يعود للاهتمام به مرة أخرى إذا تراجع مستوى واحد من الثنائي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.



وفيما يتعلق بدوناروما، فإن ريال مدريد سيراقب أداء بدلاء تيبو كورتوا في الموسم المقبل، وإذا لم يتطور مستوى لوكا زيدان أو أندري لونين، فإن أنظار الميرنجي ستتجه نحو الحارس الإيطالي.