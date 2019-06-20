الأهلي بنغازي يوافق على المشاركة في البطولة العربية

أبدت إدارة نادي الأهلي بنغازي، بشكل رسمي، موافقتها على المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية وراسلت الإدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، وأبلغته بقرار المشاركة.



وكانت إدارة الأهلي بنغازي، قد تلقت بشكل رسمي دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك للمشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال لموسم 2019 -2020.



وتصدر فريق الأهلي بنغازي، مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز هذا الموسم، قبل أن تتوقف المسابقة بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.



وجمع الأهلي 25 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 4، ولم ينهزم في أي لقاء وسجل 17 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.