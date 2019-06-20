جونسون وهانت في الجولة الأخيرة من انتخابات المحافظين لخلافة ماي

تواجه وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون مع وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت في الجولة الأخيرة من انتخابات حزب المحافظين، والمقرر إقامتها في 22 يوليو المقبل، والتي ستقرر من سيخلف تيريزا ماي على رئاسة وزراء بريطانيا.



وأوردت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني أن جونسون وهانت تمكنا من الوصول للجولة الأخيرة بعد أن حصل جونسون على 160 صوتا مقابل 77 لهانت وإقصاء مايكل جوف بحصوله على 75 صوتا من بين 313 عضوا من حزب المحافظين في البرلمان البريطاني، وذلك في الجولة قبل الأخيرة من انتخابات الحزب.



ومن المقرر أن يتولي الفائز في الجولة السادسة والأخيرة من انتخابات حزب المحافظين حزب الأغلبية في البرلمان البريطاني (المحافظين) وبالتالي تولي منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها من منصبها الشهر الماضي.