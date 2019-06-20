التعاون يحقق انتصاره الثاني بدوري السيدات للكرة الطائرة

حقق فريق التعاون انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الأردني لسيدات الكرة الطائرة، وذلك بعد تغلبه على نادي دي لاسال - حامل اللقب - بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.



وأعلن التعاون عن بداية قوية وحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة (25-21) قبل أن يحسم دي لاسال الشوطين الثاني والثالث لصالحه بنتيجة (25-22) و(25-21).



وعاد التعاون وحسم الشوط الرابع بنتيجة (25-23) ليحتكم الفريقين بعد ذلك إلى شوط خامس وأخير تفوق فيه التعاون بنتيجة (15-10).



وكان التعاون قد افتتح مشواره بالبطولة بتحقيق الفوز على فريق القدس بنتيجة (3-0).