زوجة ميدو تعلق على اتهامه بالإساءة للأهلى

أكدت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن زوجها لا يملك أي صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقالت يسرا عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أعلنت أكثر من مرة أن ميدو لا يمتلك أي صفحات على فيس بوك، ولو كان يمتلك أي صفحة، على الأقل سيتم توثيقها".



وأضافت "دليل براءة ميدو أمام الجميع، فيديو لايف من أدمن الصفحة يعلن فيه مسئوليته التامة عن اللفظ الخارج الذي يهين جماهير الأهلي الذي نكن له كل الاحترام".



وتابعت "بالفعل قمت بالتواصل معه عندما نشر خبر كاذب على صفحته حول تولي ميدو تدريب الترجي، وطلبت منه عدم النشر باسم ميدو نهائيا، وأعلنت أن ميدو ليس له علاقة بالصفحة".



وخضع أحمد حسام ميدو، للتحقيق لدى المجلس الأعلى للإعلام، بعد اتهامات الإساءة للنادي الأهلي.