ليندسي هوران تسجل أسرع هدف في مونديال كأس العالم للسيدات

باتت ليندسي هوران، مهاجمة منتخب أمريكا، صاحبة أسرع هدف في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في فرنسا.



وسجلت اللاعبة الأمريكية الهدف الأول لفريقها في شباك السويد، اليوم الخميس، بعد مرور 3 دقائق فقط من بداية المباراة.



وتلقت هوران كرة عرضية من زميلتها سامنثا مويس لتضع الكرة في شباك هيدفيج ليندال حارسة مرمى السويد، وتعلن تقدم فريقها بالهدف الأول.



وتقدم المنتخب الأمريكي للسيدات (1-0) على نظيره السويدي، بعد نهاية الشوط الأول للمباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للمسابقة.