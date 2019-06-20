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الخميس 20/يونيو/2019 - 11:02 م

الاتحاد الأوروبي يتفق على آلية عمل السجل القضائي لمكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي
نيفين أشرف
dostor.org/2679652

اتفق خبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطوات عملیة للبدء بالعمل في السجل القضائي الأوروبي لمكافحة الإرھاب والذي سیتم إطلاقه في بدایة شھر سبتمبر المقبل.

وجاء الاتفاق في أعقاب الاجتماع السنوي للھیئة القضائیة للإتحاد الأوروبي (یوروجست) في مدینة (لاھاي) الھولندیة الیوم الخمیس.

وقالت الھیئة في بیان صحفي، إن السجل سیركز على استخدام المعلومات القضائیة لتعزیز إجراءات مكافحة الإرھاب في جمیع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن السجل سیساھم في تعزیز الرد القضائي على التھدیدات الإرھابیة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر البیان أن المشاركین تبادلوا في ھذا الاجتماع الذي استمر یومین أیضًا الخبرات والدروس المستفادة في التعامل مع الجماعات الیمینیة والیساریة المتطرفة في أوروبا.

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