الحكومة اليمنية تطالب "الكونجرس" بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية

طالبت الحكومة اليمنية، الكونجرس الأمريكي تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، حسبما أفادت صحيفة الاتحاد الاماراتية، مساء اليوم الخميس.



وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، أمس، خلال لقائه عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، مايك كونواي، إن ممارسات الميليشيات لا تختلف عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين «من تفجير المنازل، وتدمير للمنشآت العامة والخاصة، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية، وتجنيد للأطفال، وانتهاك لحقوق المرأة، وخطف وقتل المعارضين لها فكريًا، وحرمان الأقليات وأتباع المذاهب والأديان الأخرى من ممارسة شعائرهم، ورفع شعار الموت ضد كل من يختلف معها».



وكان الإرياني قال في وقت سابق، إن إيران لم تقدم لليمن سوى الموت والدمار والطائفية المقيتة، عبر وكلائها ميليشيات الحوثي، التي تقوم بنشر الإرهاب واستخدامها كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية.



كما وجهت الحكومة اليمنية في فبراير 2017، رسالة للأمم المتحدة؛ طالبت فيها بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية؛ مؤكدةً أن إيران تواصل تمويل الحوثيين وتدريبهم وتسليحهم.



وأوضحت حينها أن ميليشيات الحوثي تتلقى تدريبات من قِبل الحرس الثوري الإيراني وميليشيات "حزب الله"، وإيران تواصل تدخلاتها في الشؤون الداخلية لليمن، كما أن ممارساتها في اليمن تشكل خطرًا على الملاحة الدولية.