"التجارة العالمية" تدعو قادة الاقتصادات الكبرى لتخفيف التوترات

دعا مدیر منظمة التجارة العالمیة روبرتو أزیفیدو، الیوم الخمیس، قادة الاقتصادات الكبرى في العالم لتخفیف التوترات التجاریة.



وقال "أزیفیدو" في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء جمعیة الصحفیین المعتمدین بالأمم المتحدة في جنیف، إن التوترات التجاریة بین الولایات المتحدة والصین تؤثر على الجمیع لاسیما في ظل عدم وجود أي دلائل على تراجع ھذا الاتجاه.



وحذر من استخدام التجارة كسلاح ما من شأنه أن یؤدي لتراجع معدلات التصدیر وزیادة قلق المستثمرین ومن ثم تراجع أداء الاقتصاد العالمي.



وأشار "أزیفیدو" إلى أن الولایات المتحدة والصین تضعان قیودًا على إصلاح منظمة التجارة العالمیة بوتیرة اكبر من السابق.



ودعا مجموعة العشرین التي ستبدأ قمتھا الأسبوع المقبل في مدینة (أوساكا) الیابانیة لاتخاذ إجراءات لإصلاح منظمة التجارة العالمیة.



وأعرب أزیفیدو عن أمله في أن یجتمع الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، مع نظیره الصیني شي جین بینج على ھامش أعمال قمة العشرین باعتباره إشارة إیجابیة على حدوث تقدم لتخفیف التوترات التجاریة بین أكبر اقتصادین في العالم.