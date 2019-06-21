اليوم.. "الشرق الأوسط" تحيى ذكرى ميلاد "العندليب" ورحيل "السندريلا"

أعلنت شبكة الشرق الأوسط عن خطتها البرامجية للاحتفال بذكرى ميلاد "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، وذكرى رحيل "السندريلا" سعاد حسني، والذي يوافق اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري.



وقال مدحت فهمي رئيس شبكة الشرق الأوسط، في بيان صحفي إن الشبكة استعدت للاحتفال بالمناسبتين من خلال خطة برامجية على مدار اليوم تحتوي على العديد من البرامج والفترات المتنوعة الغنائية، ومنها: "فترة حكاية حب وتلتقي بالناقد الفني طارق الشناوي حول أوجه التشابه والمحطات الفنية في حياة النجمين، وفترة الهوا هوايا حول اختيارات المستمعين من أغاني حليم، وفترة الحب الضائع مع الكاتب مفيد فوزي حول العلاقة التي جمعت حليم بالسندريلا".



إلى جانب تخصيص فترة تحت عنوان "خللي بالك من زوزو" حول اختيارات المستمعين من أفلام سعاد حسني، وفترة "حاول تفتكرني" وفيها يستمع الجمهور لعدد من أغاني حليم، ومن ضيوفها الكاتبة الصحفية أمل فوزي، والموجي الصغير، ويسري الفخراني، سمير صبري، وميرفت أمين، وفترة "فستان السندريلا" حول الموضة وسعاد حسني مع الاستايلست نسمة حلمي، وفترة "الوسادة الخالية" مع الفنانة لبني عبدالعزيز، و"فتاه الاستعراض" مع الفنان حسن يوسف بالإضافة إلى فقرات أخرى موزعة على مدار اليوم.