ظريف: الطائرة الأمريكية المسيرة انتهكت المجال الجوي لإيران

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس أن الطائرة الأمريكية المسيرة - التي اسقطتها بلاده - انتهكت المجال الجوى لإيران.



وقال ظريف - في صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الخميس - إن السلطات الإيرانية قامت بانتشال أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة من داخل المياه الإقليمية".



وكان مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أكدوا في وقت سابق أن الطائرة التي اسقطتها طهران كانت تقوم بمهمة استطلاع في المياه الدولية، وأن الاعتداء عليها تم دون استفزاز مسبق، فيما وصف الرئيس ترامب الحادث بأنه كان " خطأ كبيرا من جانب إيران، غير أنه يجد صعوبة في الاعتقاد بأنه كان متعمدا".