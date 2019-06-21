حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 21 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري يسهل أمامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة، حان الوقت كي تفكر في أمور جديدة وعمل جديد إضافي كامل ومتكامل.



عاطفيًا: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها.



صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

